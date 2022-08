Intel svela i dettagli dei chiplet di Meteor Lake

23 August 2022 – 16:25

Intel ha svelato alcuni dettagli sul design delle architetture Meteor Lake, Arrow Lake e Lunar Lake che prevedono l’uso di chiplet per CPU, GPU e IO.

The post Intel svela i dettagli dei chiplet di Meteor Lake appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico