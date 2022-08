Ingenuity completa il 30esimo volo su Marte

23 August 2022 – 12:53

Dopo una pausa di oltre due mesi, Ingenuity ha completato con successo il 30esimo volo di Marte confermando il suo buono stato di salute.

The post Ingenuity completa il 30esimo volo su Marte appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico