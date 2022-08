Il powerbank da 10000mAh che attacchi anche alla presa: ti bastano 20€

23 Agosto 2022 – 16:45

Questo potentissimo powerbank da 10000mAh con doppia porta USB lo puoi ricaricare anche alla presa e ti costa pochissimo.

The post Il powerbank da 10000mAh che attacchi anche alla presa: ti bastano 20€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico