I piani per razionare il gas in inverno

23 August 2022 – 11:26

Il piano europeo prevede un taglio del 15% su base volontaria. In Italia si parla di limitazioni a riscaldamento, forniture ridotte per le imprese e tagli all’illuminazione pubblica. Dobbiamo compensare almeno 10 miliardi di gas per sostituire il mancato import dalla Russia

Fonte: Wired