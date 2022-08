Binance e utenti vittime della truffa dell’ologramma

23 August 2022 – 16:15

Scammer particolarmente raffinati hanno sviluppato video con un ologramma che sfrutta Binance per creare annunci truffaldini ai danni degli utenti.

The post Binance e utenti vittime della truffa dell’ologramma appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico