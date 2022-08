Attacco DDoS contro il sito Tor di LockBit

23 Agosto 2022 – 10:45

In seguito alla pubblicazione di alcuni documenti di Entrust rubati a giugno, il sito Tor di LockBit ha subito un attacco DDoS da un autore ignoto.

