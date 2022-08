Oculus: nuova tecnologia IA per la censura russa

22 Agosto 2022 – 16:45

Il Roskomnadzor avrebbe avviato lo sviluppo di Oculus, un sistema che cerca contenuti vietati su siti, forum, social media e servizi di messaggistica.

