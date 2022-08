Netflix: nessuna pubblicità nei film in prima visione

22 Agosto 2022 – 10:45

Gli attuali accordi sottoscritti con gli studios vietano a Netflix di mostrare pubblicità durante i programmi per bambini e i film in prima visione.

