Falso avviso di protezione DDoS installa malware

22 August 2022 – 10:29

Utilizzando un falso avviso di protezione DDoS, mostrato su alcuni siti WordPress compromessi, sono stati distribuiti NetSupport RAT e Raccoon Stealer.

Fonte: Punto Informatico