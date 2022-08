Bitcoin supera i 21 mila: momento per acquistare o scappare?

22 August 2022 – 13:30

Bitcoin ha cambiato le performance in pochi giorni e dopo il sogno a 24mila, ora è tornato di poco sopra i 21mila dollari: cosa bisogna fare?

Fonte: Punto Informatico