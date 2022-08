Windows 10: problemi audio con KB5015878 e KB5016616

21 August 2022 – 13:02

Microsoft ha confermato che le ultime patch KB5015878 e KB5016616 possono causare problemi audio su Windows 10, fornendo tre possibili soluzioni.

