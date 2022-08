Samsung Galaxy S23 con fotocamera da 200 megapixel? Prime conferme

20 Agosto 2022 – 16:45

A dispetto delle voci iniziali, Samsung potrebbe dotare il Galaxy S23 del nuovo sensore fotografico da 200 megapixel.

