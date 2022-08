Samsung Galaxy Note 8 migliora il GPS con un nuovo aggiornamento

20 Agosto 2022 – 16:46

Arriva un aggiornamento per il “vecchio” Samsung Galaxy Note 8: l’obiettivo è migliorare la stabilità del GPS.

The post Samsung Galaxy Note 8 migliora il GPS con un nuovo aggiornamento appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico