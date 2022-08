Passa a Very Mobile a 4,99 euro al mese

20 August 2022 – 12:49

Very Mobile propone ai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e di altri operatori 4,99 euro al mese. Vediamo i dettagli dell’offerta

The post Passa a Very Mobile a 4,99 euro al mese appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico