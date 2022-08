Horizon Worlds: Zuckerberg promette miglioramenti

20 Agosto 2022 – 16:46

Dopo le critiche ricevute all’inizio della settimana, Zuckerberg ha pubblicato un’immagine che mostra una qualità grafica superiore di Horizon Worlds.

