Fibra Vodafone: in PROMO a soli 27,90 euro mensili

20 August 2022 – 12:49

La Fibra Vodafone è disponibile con un prezzo di partenza pari a meno di 28 euro al mese. L’offerta Internet Unlimited è attivabile in esclusiva con le chiamate illimitate solo richiedendo il tutto tramite sito web. Per i già clienti dell’operatore rosso sul mobile il prezzo scende a 22,90€ al mese. Fibra Vodafone: ecco come […]

