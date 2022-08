Cozy Bear: spionaggio contro utenti Microsoft 365

20 August 2022 – 16:44

Mandiant ha scoperto tre nuove tattiche utilizzate dal gruppo russo Cozy Bear per accedere agli account email di aziende che usano Microsoft 365.

