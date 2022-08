Come spendere con la tua carta e aiutare il pianeta

20 Agosto 2022 – 10:45

Ogni 100 pagamenti con Flowe un albero piantato in Guatemala: un’ottima iniziativa per aiutare il pianeta terra.

