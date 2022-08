Aumento Canone Rai: bisogna finanziare la riqualificazione della sede

20 Agosto 2022 – 10:45

La notizia sulla riqualificazione della sede Rai di Viale Mazzini ha generato panico nei contribuenti che temono un aumento del Canone Rai.

