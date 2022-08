TikTok registra gli input con il browser in-app su iOS

19 August 2022 – 18:47

TikTok per iOS inietta nelle pagine aperte con il browser in-app un codice JavaScript che può registrare il testo inserito, come un keylogger.

