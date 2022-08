L’Euro Digitale ridurrà i rischi del sistema finanziario

19 Agosto 2022 – 13:45

Secondo la Banca Centrale Europea l’Euro Digitale non solo sarà l’unica alternativa al denaro, ma ridurrà i rischi del sistema finanziario.

The post L’Euro Digitale ridurrà i rischi del sistema finanziario appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico