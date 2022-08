Hisense è il nuovo partner ufficiale dell’Inter

19 Agosto 2022 – 13:45

Stretta di mano siglata tra l’Inter e Hisense, il brand che opera nel settore degli elettrodomestici e in quello dell’elettronica.

