Google penalizza clickbait e aggregatori di news

19 Agosto 2022 – 10:45

Google ha aggiornato l’algoritmo del motore di ricerca per mostrare contenuti di maggiore qualità, penalizzando aggregatori di news e clickbait.

The post Google penalizza clickbait e aggregatori di news appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico