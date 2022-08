Special Week: Sky Wifi + TV + Cinema a soli 34,80€

18 Agosto 2022 – 22:45

Ritorna la tanto ambita Sky Special Week, la promozione che offre internet a casa, il pacchetto TV ed il pacchetto Cinema ad un prezzo complessivo pari . Il prezzo è scontato per ben 18 mesi! Sky Special Week: internet e canali TV ad un prezzo FOLLE La tariffa prevede internet senza limiti in FTTH con […]

The post Special Week: Sky Wifi + TV + Cinema a soli 34,80€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico