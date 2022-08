Ring: bug permette l’accesso alle registrazioni

18 August 2022 – 13:17

Amazon ha risolto un bug in Ring per Android che poteva essere sfruttato per accedere ai dati dell’utente e alle registrazioni delle videocamere.

The post Ring: bug permette l’accesso alle registrazioni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico