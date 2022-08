Perché il Giappone vuole che i giovani bevano più alcol

18 August 2022 – 14:23

C’entrano le entrate fiscali da imposte sulle bevande alcoliche, in netta diminuzione ormai da anni. Per questo l’Agenzia delle entrate ha lanciato un concorso per promuovere il consumo di alcolici. Non senza polemiche

Fonte: Wired