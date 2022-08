NVIDIA GeForce NOW: giochi a 1440p su Chrome

18 Agosto 2022 – 19:45

NVIDIA ha annunciato che gli utenti possono scegliere la risoluzione 1440p a 120 fps quando accedono a GeForce NOW con i browser Chrome e Edge.

