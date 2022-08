Ethereum Merge sarà la fortuna di Coinbase

18 Agosto 2022 – 13:45

Secondo le stime di JPMorgan, Coinbase beneficerà molto dalla prossima fusione di Ethereum con The Merge programmata per il 19 settembre.

