Criptovalute: che fine hanno fatto le donazioni all’Ucraina?

18 August 2022 – 13:30

In un nuovo rapporto l’Ucraina ha spiegato nei dettagli come sta utilizzando le donazioni in criptovalute ricevute durante questa guerra.

The post Criptovalute: che fine hanno fatto le donazioni all’Ucraina? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico