Empoli-Fiorentina: dove guardarla in streaming

17 August 2022 – 18:47

Empoli-Fiorentina viene definito il “Derby dell’Arno. Una partita da non perdere, vista la rivalità. Dove vederla? In streaming su DAZN

Fonte: Punto Informatico