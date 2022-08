Elon Musk e il finto token del Manchester United

17 Agosto 2022 – 19:45

La sparata social di Elon Musk si è rivelata uno scherzo, ma ha comunque mandato alle stelle un finto fan token del Manchester United.

The post Elon Musk e il finto token del Manchester United appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico