Criptovalute e attività illecite: si rallenta

17 Agosto 2022 – 16:45

Nemmeno la movimentazione dei fondi provenienti da attività illecite è immune al Crypto Winter: rallentano le transazioni in criptovalute.

