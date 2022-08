Come sono stati violati i numeri di 1.900 utenti di Signal

17 August 2022 – 11:49

La app di messaggistica nota per la sua sicurezza non c’entra. I contatti sono emersi da un attacco phishing alla piattaforma cloud Twilio. Signal sta contattando le vittime e suggerisce come rafforzare la protezione delle proprie comunicazioni

Fonte: Wired