Coinbase è prudente: con la fusione di ETH sospenderà depositi e prelievi

17 Agosto 2022 – 13:45

Coinbase ha deciso di percorrere la strada della prudenza decidendo di sospendere depositi e prelievi ETH durante la fusione di Ethereum.

Fonte: Punto Informatico