MacBook Air 2022 con chip M2 è in offerta su Amazon: quasi 60€ di sconto

16 Agosto 2022 – 19:46

Il potente e sottilissimo MacBook Air 2022 con chip M2 è nuovamente disponibile su Amazon con un piccolo sconto.

The post MacBook Air 2022 con chip M2 è in offerta su Amazon: quasi 60€ di sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico