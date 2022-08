Moto X30 Pro ufficiale: primo smartphone con fotocamera da 200MP

13 Agosto 2022 – 13:45

Debutta ufficialmente Moto X30 Pro: è il primo smartphone al mondo con fotocamera da 200 megapixel. Presto disponibile in Cina.

