Inizia la Serie A 2022/23: come vederla con DAZN e Sky

13 August 2022 – 10:37

Con gli anticipi Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta delle 18:30 inizia il campionato di Serie A 2022/23. Come seguirlo su Sky e DAZN.

