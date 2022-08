Triplo attacco ransomware con Lockbit, Hive e BlackCat

12 Agosto 2022 – 16:45

Per la prima volta è stato scoperto un attacco effettuato con tre ransomware diversi (Lockbit, Hive e BlackCat), sfruttando la stessa vulnerabilità.

