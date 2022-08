Google smetterà di rispondere alle domande stupide

12 August 2022 – 11:24

L’azienda ha aggiornato i suoi snippet per evitare di rispondere a quesiti per i quali non esiste una risposta rapida e sensata. Il motore di ricerca si limiterà a mostrare il messaggio “sembra che non ci siano molti risultati validi”

Fonte: Wired