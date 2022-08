Ethereum annuncia la fusione: sempre più vicino al PoS

12 Agosto 2022 – 13:45

Goerli Testnet è passato con successo alla rete Proof of Stake, perciò Ethereum ha annunciato di essere vicino alla fusione con The Merge.

Fonte: Punto Informatico