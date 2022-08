CyberOne è il robot umanoide di Xiaomi

11 August 2022 – 19:23

Xiaomi ha presentato CyberOne, un robot umanoide alto 177 centimetri che può camminare a 3,6 Km/h e riconoscere le emozioni umane.

