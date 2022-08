Classiscam: furto automatizzato dei dati delle carte

11 Agosto 2022 – 19:45

Classiscam è uno scam-as-a-service che permette di generare siti di phishing in modo automatizzato per rubare i dati delle carte di credito.

The post Classiscam: furto automatizzato dei dati delle carte appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico