Bitcoin supporterà una stablecoin: ecco la novità di El Salvador

11 August 2022 – 9:52

In El Salvador nascerà la prima grande stablecoin in dollari basata sulla rete di Bitcoin e non su quella di Ethereum: pronta una rivoluzione.

The post Bitcoin supporterà una stablecoin: ecco la novità di El Salvador appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico