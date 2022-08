Bitcoin balza sopra i 24 mila dollari: volatilità confermata

11 August 2022 – 10:30

Bitcoin, superando quota 24 mila dollari, ha confermato la sua volatilità che ha caratterizzato il suo andamento nelle ultime 55 settimane.

