Samsung regala sei mesi di DAZN con Fold4 e Flip4

10 August 2022 – 19:17

Acquistando un Galaxy Z Fold4 o Galaxy Z Flip4 entro il 25 agosto 2022 si riceverà un voucher per l’abbonamento gratuito a DAZN Standard per sei mesi.

