Samsung al lavoro per creare un ecosistema NFT

10 Agosto 2022 – 19:45

Nei giorni che vedono esordire i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, Samsung torna a spingere sul fronte NFT.

The post Samsung al lavoro per creare un ecosistema NFT appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico