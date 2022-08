Il metaverso di Roblox continua a correre

10 Agosto 2022 – 19:45

Il business di Roblox legato al metaverso è in gran forma: l’ultima trimestrale si è chiusa con un incremento delle entrate pari al 30%.

The post Il metaverso di Roblox continua a correre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico