Samsung One UI 5.0 (Android 13): arriva la beta per Galaxy S22

7 August 2022 – 10:30

Samsung annuncia il lancio del programma beta di One UI 5.0 per la famiglia Galaxy S22: download aperto in alcuni mercati selezionati.

Fonte: Punto Informatico