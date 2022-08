Scoperta grave vulnerabilità nei router Draytek

6 August 2022 – 16:44

Una vulnerabilità presente in 29 router DryTek potrebbe essere sfruttata per prendere il controllo del dispositivo e accedere alle risorse condivise.

