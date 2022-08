Amazon Prime Video: abbonarsi adesso conviene

6 Agosto 2022 – 10:45

Amazon Prime Video aumenta il prezzo dell’abbonamento mensile e annuale a partire da settembre. Abbonarsi ora significa risparmiare il 28%.

The post Amazon Prime Video: abbonarsi adesso conviene appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico